РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальщики продолжают убирать придомовые территории от мусора, который появился после таяния снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«С наступлением весны и тепла снег растаял и проявились неприглядные остатки зимы: пустые банки, бутылки, пакеты, фантики, окурки, экскременты животных. Все это оставили недобропорядочные жители многоквартирных домов. И теперь дворники МУП «СЕЗ» наводят порядок на территории у многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» попросила жителей не оставлять после себя мусор, а гуляя с животными, убирать отходы их жизнедеятельности в пакет.