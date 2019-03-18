РИАМО - 18 мар. По итогам 2018 года Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» существенно сократил потребление тепла, топлива и электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Московского и Омского НПЗ совокупным объемом инвестиций более 550 миллиардов рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторного топлива Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

Экономический эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий на двух заводах составил 447,4 миллиона рублей. Снижение энергопотребления на НПЗ продолжается благодаря реализации программы повышения энергоэффективности нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти».

«С 2008 года компания реализует программу модернизации нефтеперерабатывающих активов, одной из целей которой является последовательный рост энергоэффективности. В рамках этой программы на НПЗ строят новые современные установки, внедряют автоматизированные системы управления и контроля, избавляются от технологических объектов прошлого поколения», — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» Анатолий Чернер.

Он отметил, что снижение энергопотребления вместе с ростом эффективности нефтеперерабатывающих предприятий позволяет обеспечивать дополнительное сокращение воздействия производства на окружающую среду.