РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Сотрудники полиции подмосковных Люберец с 19 марта проведут операцию «Дилер», в рамках нее жителей городского округа просят сообщать обо всех фактах торговли наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД Росии «Люберецкое».

«В целях установления лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в местах массового скопления людей, досуга и отдыха молодежи и несовершеннолетних, в учебных учреждениях в периодс 19 по 26 марта на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Дилер». Жителей просим сообщать о фактах торговли наркотиками», – говорится в сообщении.

Сообщить о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по телефонам: дежурная части ГУ МВД России по Московской области – 8(495)609-49-52; дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» – 8(495)554-93-94; горячая линия отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» – 8(903)710-42-78.