РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Порядка 100 школьников подмосковной Балашихи приняли участие в праздничном концерте «Крым и Россия – вместе навсегда», приуроченном к 5-летию воссоединения Крыма с Россией, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие прошло в школе №8 микрорайона Кучино подмосковной Балашихи. В нем приняли участие председатель городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, юнармейцы, педагоги и воспитанники школы.

«Воссоединение Крыма с Россией – очень важное событие. Мы решили, что наша школа (№8 – ред.) должна принимать активное участие в том, чтобы прививать ученикам знания об общекрымском референдуме, проведенном в 2014 году. На концерте присутствовали около 100 человек: 48 юнармейцев, дети из школ №№23 и 14 микрорайона Железнодорожный», – сказала заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Наталья Шевандина.

Она добавила, что также между юнармейцами школ №№23 и 14 микрорайона Железнодорожный и школой №8 микрорайона Кучино прошла товарищеская встреча по военно-спортивной игре – лазертаг. Ее организатором выступил клуб активного отдыха «Паутина».

Руководитель клуба Алексей Голубев рассказал, что каждая игра держала в напряжении болельщиков до самого финала.

«Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций», – пояснил Голубев.

В завершении праздничного мероприятия участникам вручили почетные грамоты.

В 2014 году в Российской Федерации произошло важное событие – ее частью стал Крымский полуостров. Праздник воссоединения Крыма с Россией предписано отмечать каждый год 18 марта.