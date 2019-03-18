РИАМО – 18 мар. Оперативно-выездные бригады крупных электросетевых компаний Московской области – АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» приняли участие в командно-штабных учениях с органами управления, силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Испытания проходили на территории городского округа Истра. Основная цель учений – проверить комплексную готовность к выполнению аварийно-восстановительных работ в условиях паводка и отработка оперативного прибытия к месту проведения данных работ.

«Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов Подмосковья в период весеннего половодья энергетиками проверяется техническое состояние оборудования в зонах, подверженных подтоплению. Готовится и проверяется запас необходимой техники – плавсредства, насосы, передвижные дизельные электростанции, вездеходы, автотранспорт, средства связи», – отмечается в сообщении.

С персоналом энергокомпаний проводятся повторные инструктажи о порядке действий в зонах подтопления, в том числе с учетом использования специальной техники. Также сотрудники обучаются оказывать первую помощь пострадавшим на воде.

«Наступающая весна, как и уходящая зима, непростой период для энергосистемы региона. Погода с каждым годом преподносит нам все более несвойственные нашей климатической зоне сюрпризы. Радует, что участники учений успешно справились с поставленными задачами по ликвидации последствий весеннего половодья. Важно, что во всех муниципальных образованиях созданы паводковые комиссии и сформированы перечни объектов, находящиеся в зоне повышенного риска, и хорошо, что возрастает опыт энергетиков по реагированию на сложные погодные условия и возникающие из-за этого ситуации», – заверил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.