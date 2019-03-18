РИАМО - 18 мар. Следователи инициируют передачу материалов проверки из органов полиции по факту травмирования малолетнего на территории Зеленоградского округа столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрея Стрижова инициирована передача из органов полиции материалов проверки по факту получения телесных повреждений малолетним мальчиком на территории Зеленограда», – сказала Иванова.

По предварительным данным, 17 марта 2019 года между малолетними ребятами произошел конфликт и потасовка, в результате которой один из них госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

После получения материалов проверки следователи приступят к проведению проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.