РИАМО - 18 мар. В книжном клубе «Депо» на площади трех вокзалов в столице открылась первая регулярная барахолка, здесь можно купить советский антиквариат и всевозможные безделушки, винтажный рынок будет работать каждые выходные, сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

«Книжный клуб «Депо» совместно с онлайн-проектом «Мосвинтаж.ру» открыли единственный в Москве блошиный рынок выходного дня: он будет работать по субботам и воскресеньям не только летом, но и зимой, в любую погоду, в общем – всегда. Барахолка разместилась в здании Кругового депо Николаевской железной дороги – архитектурном памятнике, который в прошлом году восстановили», - говорится в сообщении.

Первый блошиный рынок в столице растянулся на всю через аллею между платформами Ленинградского и Ярославского вокзалов до книжного клуба «Депо».

В ассортимент барахолки входят фарфор 70-х годов, старые фотоаппараты-«мыльницы», фотообъективы от «Зенита», киноплакаты советских времен, часы, старые книги, бижутерия.

«Барахолка только стартовала и пока находится в поисках формата и клиентов. В первые рабочие выходные здесь было крайне мало продавцов – всего 12 в самом здании «Депо» и столько же в павильонах возле книжного клуба», - добавляется в материале.

Организатор барахолки в «Депо» Елена Кренцель отметила, что плюс данной площадки в дешевых местах для продавцов, а для покупателей это означает отсутствие арендной наценки на товар.

«Также торговать на нашем рынке может любой желающий, в то время как попасть на барахолку музея Москвы в качестве продавца довольно проблематично», - подчеркнула Кренцель.

Из минусов продавцы блошиного рынка назвали пока только нераскрученность площадки.

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