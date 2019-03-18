РИАМО – 18 мар. На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» завершились всероссийские соревнования «Серебряные коньки», призовые места поделили представители Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы спортивного учреждения.

Так, 16-17 марта на ледовой арене конькобежного центра «Коломна» состоялись финальные соревнования самых перспективных юных конькобежцев России – «Серебряные коньки». В Коломне выступили 115 спортсменов 11-13 лет из Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, республик Удмуртия и Коми, Еврейской автономной области, Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кировской, Томской, Омской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областей и Москвы.

«Путь в финал для этих ребят был непрост, отбор начался в феврале на областном уровне и завершился региональным этапом в зонах «Запад», «Центр», «Восток» и «Дальний Восток». В числе команд-лидеров по итогам полуфинальных соревнований «Серебряные коньки» – Москва, Свердловская область, Омская область и Хабаровский край. В финале выступили также и те участники регионального этапа, кому не удалось отобраться в составе команды, но занявших в личном зачете с 1 по 6 места», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 17 марта в церемонии награждения девушек за дистанцию 1 тысяча метров принял участие вице-президент Союза конькобежцев России, генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

«В свое время он сам участвовал в соревнованиях самых перспективных юных конькобежцев «Серебряные коньки». В настоящее время Орлов руководит проектом по повышению скоростных и технических характеристик ледового покрытия арены конькобежного центра. Первые результаты проекта – большое количество личных рекордов участников Всероссийских соревнований «Серебряные коньки» – 2019», – дополняется в материале.

По итогам финала были определены победители в личном и командном зачетах.

«Победительницей на дистанции 1 тысяча метров в первый день соревнований и на обеих дистанциях во второй соревновательный день стала москвичка Камила Ханбалаева. Ксении Сиразевой изз Коломны удалось победить на дистанции 500 метров 16 марта. Абсолютным лидером «Серебряных коньков – 2019» среди юношей стал Егор Абращенко (Москва)», – уточняется в материале.

В общекомандном зачете золотые медали соревнований у конькобежцев Москвы, серебро завоевали представители Челябинской области, бронзу – спортсмены из Подмосковья.