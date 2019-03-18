РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи 26 марта пройдет ярмарка вакансий, посетить мероприятие смогут все желающие, сообщается на официальном сайте Центра занятости населения городских округов Балашиха и Реутов.

«Центр занятости населения городских округов Балашиха и Реутов проведет 26 марта с 10:00 до 12:00 специализированную ярмарку вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы», – говорится в сообщении.

В программе: прямой диалог с работодателями и представителями учебных заведений, оперативный подбор места работы, консультации специалистов о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Балашиха, микрорайон Кучино, улица Центральная, дом №11, ДК «Кучино». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(495)521-80-98, 8(495)521-38-13.