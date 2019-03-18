РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в краже колес с припаркованных иномарок, сумма ущерба составляет более 37 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступили заявления от местных жителей о том, что неизвестный украл с иномарок, припаркованных на улицах Школьная и Архивный проезд, колеса на литых дисках. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 21-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.