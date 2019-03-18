РИАМО – 18 мар. Дизель-поезд Голутвин – Озеры с 19 марта начнет курсировать в штатном режиме после завершения планового ремонта, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Поезд ДП-М вернется на маршрут после окончания планового ремонта. Он будет следовать согласно обычному расписанию», – отмечается в сообщении.

ЦППК регулярно проводит плановый ремонт подвижного состава для обеспечения комфортных и безопасных перевозок.

«Для удобства пассажиров на время проведения работ ЦППК назначила компенсационные автобусы. Они курсируют между Голутвиным и станцией «Озеры» по расписанию, приближенному к расписанию поезда», – уточняется в материале.

Ознакомиться с актуальным графиком движения поезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение также доступно в AppStore и Google Play.