РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. В центральном парке «Пехорка» подмосковной Балашихи выступили музыканты на праздничном концерте в честь Дня добрых дел, послушать артистов пришли более 50 жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Есть такой официальный праздник – День добрых дел. И мы посчитали, что будет отличной идеей отметить его в нашем парке («Пехорка» – ред.), с нашими жителями», – сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что на праздничном концерте выступили солист ансамбля военно-транспортной авиации Денис Слепнев, выпускница эстрадно-джазового колледжа имени Гнесиных, эстрадная певица Елизавета Стрункова и студентка студии эстрадно-джазового вокала института современного искусства Мария Лошкарева.

По словам Лелифановской, в мире существуют много малоизвестных праздников, и их отмечают, чтобы как можно больше рассказать о них людям. Она отметила, что послушать артистов пришли более 50 жителей Балашихи.

По мнению певицы Елизаветы Струнковой, все должны делать добрые дела, ведь на добре строится мир.

«Люблю делать добро, делаю регулярно, считаю, что это наш долг и человеческая суть. Песни сегодня веселые, надо встречать весну, поскорее ее звать, поем про любовь, про хорошее настроение, солнышко, море, чтобы было потеплее», – отметила Стрункова.

День добрых дел отмечается ежегодно 15 марта. Впервые праздник провели в 2007 году в Израиле. Тогда в нем приняли участие 7 тысяч человек. Они решили претворить в жизнь идею о том, что каждый может совершать добрые поступки.