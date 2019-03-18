РИАМО - 18 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором обсудили вопросы ремонта дорожного покрытия и начала дачного сезона в регионе, он проучил организовать работу по вывозу мусора с дач, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В День пятилетней годовщины со дня вхождения Крыма и Севастополя в состав России Воробьев отметил важность события и обратил внимание на перемены, которые произошли на полуострове за последние годы. Также в ходе совещания он акцентировал внимание на сезонные проблемы, которые беспокоят людей. В частности, были затронуты вопросы, связанные с ремонтом дорог и началом дачного периода в регионе.

«Весна берет свои бразды правления, в ИЖС уже приезжает на выходных большое количество жителей. Наша задача – чтобы все, связанное с вывозом мусора, контейнерами, было организовано добротно и своевременно. Еще одна тема сезонная – ямы на дорогах. Прошу усилить работу, провести необходимые мероприятия в максимально короткие сроки», – отметил Воробьев.

В завершении губернатор подвел итоги семинара «Современные принципы эффективного управления», который был организован для членов правительства Московской области, руководителей областных министерств и ведомств, глав муниципальных образований и депутатского корпуса. Он прошел с 15 по 16 марта на базе корпоративного университета Сбербанка в городском округе Истра.

«Подобные семинары важны и результативны, «мозговой штурм» позволяет двигаться вперед, обеспечивать нам то самое лидерство, прорывы и решение проблем, которые от нас ждут жители», – добавил Воробьев.