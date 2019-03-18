РИАМО - 18 мар. В Московской области в 2018 году было произведено 372,9 тысячи тонн хлебобулочных изделий, также отмечен рост средней закупочной цены на пшеничную муку высшего сорта, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка в понедельник провел выездное заседание на тему «Развитие хлебопекарной промышленности на территории Московской области». Перед началом заседания депутаты посетили предприятие «Королевский хлеб», где осмотрели хлебопекарное производство.

«Так, в 2018 году в Подмосковье было произведено: 372,9 тысячи тонн хлебобулочных изделий, 105,5 тысяч тонн кондитерских изделий. В прошлом году цены на продукцию составили (рублей за килограмм): торты - 480; печенье - 170; пряники - 140; хлеб и булочные изделия 1 и 2 сортов - 49; хлеб из ржано-пшеничной муки – 39», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, выступая на заседании.

Отдельно Разин отметил динамику роста цен на муку.

«Так, по отношению к маю 2018 года рост средней закупочной цены на пшеничную муку высшего сорта составил 49,8%. Средняя закупочная цена на ржаную муку выросла на 44,4%. Розничная цена хлеба из пшеничной муки возросла на 1,3%, из ржаной - на 10,5%», - подытожил министр.