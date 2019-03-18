РИАМО - 18 мар. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы 25-летнего мужчину по подозрению в хранении и распространении наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ходе проверки оперативной информации полицейские задержали на Федеративном проспекте 25-летнего приезжего. В ходе осмотра квартиры на Новокосинской улице, где он проживал, был обнаружен сейф-пакет из полимерного материала с неизвестным веществом», – говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон общей массой 222,56 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу.