РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В подмосковном Подольске инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД обсудила причины потребления наркотиков среди молодежи на круглом столе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Подольске на днях прошел круглый стол на тему «Проблема потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подрастающего поколения». В мероприятии приняли участие инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД, член общественного совета при УМВД и медицинский психолог наркологического диспансера Подольска.

«Инспектор отдела по делам несовершеннолетних рассказала о проводимой акции, об оперативной обстановке на территории обслуживания УМВД, а также довела статистические данные за прошедший и текущий год. Сотрудник наркологического диспансера довела информацию о работе, проводимой в образовательных учреждениях города, о причинах и последствиях немедицинского потребления наркотических средств», – говорится в сообщении.

С молодежными организациями города запланирован ряд профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.