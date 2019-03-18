РИАМО - 18 мар. Власти Москвы согласовали проектную документацию на проведение капитального ремонта многоквартирного дома на Стремянном переулке в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В столице ежегодно ремонтируются здания, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Так, в скором времени в Стремянном переулке отремонтируют девятиэтажное здание, построенное 1966 году по типовому проекту серии П-29. Работы предусматривают ремонт кровли, мест общего пользования, а также чердачных и подвальных помещений», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Капитальный ремонт включает в себя замену рулонного покрытия кровли, размещение новых дверей выхода на чердак и кровлю, а также оштукатуривание и окраску надстройки кровли. Кроме того, проектом предполагается ремонт лоджий, замена оконных отливов и восстановление расшивки швов кирпичной кладки.

Проектная документация предусматривает обновление входных групп с размещением нового покрытия крыльца и последующим устройством решетки для очистки обуви. Также запроектировано оштукатуривание и окраска стен входной группы и дверных откосов. В подъездах разместят новые входные и тамбурные двери, а также заменят покрытие стен, потолка и пола мест общего пользования.

В рамках проекта запланирована частичная замена стяжки полов и металлических решеток продухов в уровне подвала, окраска подвальных перекрытий, стен и перегородок, а также устройство новой двери входа в подвал.

Восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций будет выполнен по всему объему здания. При этом существующая планировка помещений и архитектурные решения фасадов сохранятся.