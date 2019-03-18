РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Учащиеся лицея №4 подмосковных Люберец в рамках классного часа обсудили воссоединение Крыма с Россией, в понедельник отмечается пятилетие присоединения полуострова, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Пять лет вместе: сегодня вся страна отмечает годовщину воссоединения с Крымом. Именно в этот день в 2014 году Крым и Севастополь официально вошли в состав России. Побывал на классном часе в лицее №4. Интересное представление, содержательный разговор. Отрадно, что уже сейчас ребята понимают важность этого исторического события, единения наших народов», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в городском округе Люберцы в этот день проходят флешмобы, открытые уроки на тему воссоединения территорий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.

Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров России. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма с Россией.