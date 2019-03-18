РИАМО - 18 мар. Торгово-досуговый центр «Галеон» планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года на юго-западе Москвы, на цокольном этаже здания разместится фитнес-клуб с тренажерными, процедурными помещениями, а с противоположной стороны – супермаркет и бутики, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводится на Ленинском проспекте, владение 123, корпус 1, пересечение с улицы Островитянова (ЮЗАО, Теплый Стан).

«ТЦ «Галеон» на Ленинском строится с 2013 года. Долгое время стройка стояла, работы возобновились в феврале 2017 года. Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Ведется устранение замечаний итоговой проверки. В этом году торговый центр, открытия которого ждут жители района Теплый Стан, планируется ввести в эксплуатацию», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Трехэтажный торговый центр с двумя подземными уровнями займет площадь 28,2 тысячи квадратных метров. На цокольном этаже разместится фитнес-клуб с тренажерными, процедурными помещениями, а с противоположной стороны здания – супермаркет и бутики. Первый этаж также будет отдан под торговую галерею.

Со стороны улицы Островитянова разместится отделение банка с отдельным входом. На втором этаже в левой части запроектированы ресторан, кафе и фуд-корты на 340 мест. В правой части откроется кинотеатр с шестью кинозалами на разное количество зрителей. Торговые галереи цокольного, первого и второго этажей объединит атриум со светопрозрачным фонарем.

Вход №1 в торгово-досуговый центр предполагается устроить с юго-востока, со стороны Ленинского проспекта, ориентированный на станцию метро «Тропарево». Перед входом в ТРЦ соорудят площадку с газонами, лавочками, встроенными светильниками. Со стороны жилой застройки с юго-востока запроектирован вход №2, также на уровень первого этажа. Проектом предусматривается рекультивация, комплексное благоустройство и озеленение территории.

В подземных этажах разместится супермаркет, а также паркинг на 320 машино-мест, включая места для транспорта маломобильных людей. Из парковки можно будет попасть на все этажи здания с помощью эскалаторов и лифтов. В торговый комплекс обеспечат беспрепятственный доступ маломобильных посетителей.

Кровлю здания частично скроют нависающие над ней «лепестки». Под ними разместятся скрытые от взоров с соседнего жилого дома инженерные установки и оборудование, обеспечивающие работу ТРЦ. Объект возводится за счет инвестора.