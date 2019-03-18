РИАМО - 18 мар. Сотрудники полиции изъяли почти 4 килограмма марихуаны и амфетамина у 28-летней жительницы столицы и 34-летнего приезжего, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В квартиры злоумышленницы в различных емкостях обнаружили марихуану общей массой около 1,7 килограмма. При личном досмотре сообщника задержанной полицейские обнаружили готовые закладки массой более 30 граммов.

«Оперативники изъяли также различные емкости и свертки с веществом, общей массой около 2 килограммов. Часть вещества является наркотическим средством – марихуаной, весом более 343 граммов, и метамфетамином весом более 35 граммов. Остальные вещества отправили на экспертизу. Общее количество изъятых веществ составило около 3,7 килограмма», – говорится в сообщении.

Злоумышленники получали различные виды наркотиков в интернет-магазине, фасовали их и сбывали мелкими партиями через тайники-закладки на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу.