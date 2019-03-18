РИАМО - 18 мар. Пассажиры поездов, которые будут курсировать по новой железнодорожной ветке между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги, смогут сделать пересадки на станции столичной подземки, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Транспортно-пересадочные узлы будут сформированы на базе станций новой железнодорожной ветки протяженностью порядка 10 километров. На данном участке предусмотрены остановочные пункты - «Кутузово», «Камушки», «Ермакова Роща», «Беговая». Они обеспечат пассажирам комфортную пересадку между четырьмя транспортными системами: железной дорогой, метро, МЦК и МЦД. А именно МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожный», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проект строительства соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД разрабатывает ОАО «РЖД». Москомархитектура разрабатывает проекты планировки для развития прилегающих территорий.

«На станции МЖД «Кутузово» можно будет сделать пересадку на станцию метрополитена «Кутузовская» и одноименную станцию МЦК, а со станции «Камушки» – на станцию «Тестовская» Смоленского направления МЖД, станции метрополитена «Деловой центр» и «Шелепиха», а также на одноименные станции МЦК», — отметила Княжевская.

Она добавила, что все станции новой ветки станут частью МЦД-4, а «Камушки» и «Беговая» – частью МЦД-1.