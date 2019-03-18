РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец в понедельник начали рейды по проверке большегрузных автомобилей, они будут выявлять нарушения правил перевозки опасных грузов до 24 марта, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и пресечения нарушений требований нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, с 18 по 24 марта на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», – говорится в сообщении.

Опасными грузами считаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

В ходе данного рейда инспекторы проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание инспекторы будут уделять соответствию конструкции транспортных средств, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ (соглашения о дорожной перевозке опасных грузов), наличию тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водителей. Помимо этого, у водителей проверят наличие документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

К нарушителям правил перевозки опасных грузов примут меры административного воздействия.