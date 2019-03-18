РИАМО – 18 мар. В понедельник на площадках в центре и округах Москвы в рамках фестиваля «Крымская весна» гостям предложат посмотреть театрализованные представления и концерты, а также отведать знаменитые деликатесы крымчан и станцевать по-курортному, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета уличных фестивалей «Московские сезоны».

Так, на площади Революции и на Манежной площади вечерняя праздничная программа начнется в 16:00, а на Тверской площади, на площади Славы, на улицах Профсоюзная, Митинская и Городецкая, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского в 17:00.

«Кроме того, у всех желающих есть еще возможность поучаствовать в танцевальных флешмобах, научиться составлять букеты из крымских цветов, поиграть в народные игры и приготовить оригинальные блюда по крымским рецептам. В заключительный день фестиваля городские площадки «Крымской весны» работают до 21:00», – отмечается в сообщении.

На «Ялтинскую набережную», что в дни фестиваля развернулась на Тверской площади, стоит поспешить, чтобы успеть поучаствовать в творческих занятиях.

«Каждый час, до 17:00, здесь проходят танцевальные флешмобы: артисты приглашают гостей вспомнить самые популярные курортные танцы разных лет. Устоять просто невозможно!» – подчеркивается в пресс-релизе.

С 16:00 до 20:00 в павильоне «Гостиная» проходят мастер-классы по флористике: взрослые и дети могут научиться мастерить букеты и бутоньерки из живых цветов. А с 17:00 до 21:00 на сцене площадки группы KAVer Band и Shoo Music Family будут дарить гостям музыкальные программы «Весенний блюз» и «Крымские вечера».

На Манежной площади продолжаются показы иммерсивного спектакля-игры «Крымское путешествие». Присоединиться к театрализованному приключению и познакомиться с традициями, обычаями и любимыми забавами самых разных крымских народов можно в 16:00 и 18:00.

На этой же площадке юные гости фестиваля могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах.

«В «Творческой гостиной» до 18:45 создаем рыбок из ткани и расписываем сувенирные часы. В «Кулинарной гостиной» печем крымские чебуреки чир-чир и готовим на десерт «сладкие палочки», – дополняется в материале.

Кулинарные занятия идут и на площади Революции. Детям предлагаем научиться варить борщ по-крымски (в 17:00) и готовить салат из крымских овощей (в 18:00). А взрослым советуем побывать на гастрономической лекции от историка и экскурсовода, научного сотрудника Государственного исторического музея Людмилы Сахаровой. Занятие по теме «Романовы в Крыму» начнется в 18:00 и будет сопровождаться дегустацией блюд, приготовленных по старинным рецептам.

На сцене этой площадки в 16:00 театр «Русские традиции» представит постановку «Здравствуй, Крым!», а в 17:00 гостей ждет музыкальная программа от творческого коллектива «Весна». Любителям театра сегодня понравится также и на Ореховом бульваре (театр «Рупор» покажет постановку «Уморяцкие приключения», театр «Корабь» выступит с постановкой «Дороги русских, Крым»), на Митинской улице (театр «Хранители огня» покажет увлекательный спектакль «Античные мифы», а театр «Пульсар» - романтическую историю «Горы Адалары»), на бульваре Дмитрия Донского можно будет посмотреть спектакль «Девичья башня» от артистов театра «Парабазис».

«А на площади Славы, Городецкой и Профсоюзной улицах гостей ждут вечерние концерты», – резюмируется в сообщении.