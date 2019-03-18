РИАМО - 18 мар. Безопасность объектов компании «Мособлэнерго» в период весеннего паводка обеспечит 1,8 тысячи специалистов, энергетики полностью подготовились к половодью, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«1,5 тысячи специалистов АО «Мособлэнерго» в составе 251 бригады, 1 тысяча единиц спецтехники, включая 66 передвижных дизельных электростанций, находятся в полной готовности к весеннему паводку, который в Московском регионе ожидается в конце марта – начале апреля», – отмечается в сообщении.

Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов «Мособлэнерго» в период половодья проверяется техническое состояние оборудования в зонах, подверженных подтоплению. Приказом гендиректора компании утвержден план мероприятий и создана специальная комиссия по контролю над проводимыми работами.

«В числе подготовительных мероприятий – обеспечение исправного технического состояния насосов, спецтехники, машин и механизмов. Специалисты компании проверяют наличие аварийного резерва, готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов», – поясняется в материале.

Также определяются места дислокации резервных источников снабжения электрической энергией социально-значимых объектов, чье электроснабжение может быть нарушено весенним половодьем.

Оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал АО «Мособлэнерго» проводят тренировки и повторный инструктаж о порядке действий в зонах подтопления, в том числе с учетом использования специальной техники. Также сотрудники обучаются оказывать первую помощь пострадавшим на воде.

С начала 2019 года в производственных отделениях и филиалах АО «Мособлэнерго» проведено более 50 противопаводковых тренировок по отработке действий персонала компании в случае обнаружения подтопления на электросетевых объектах.