РИАМО – 18 мар. Около 360 участников претендовали на приобретение и аренду объектов столичной казны через аукционы, большим вниманием со стороны предпринимателей пользовался объект площадью 81 квадратный метр, находящийся в Юго-Западном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Так, 30 объектов по специальной арендной ставке для малого бизнеса реализовано на торгах по итогам прошедшей недели. Организатором аукционов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Около 3 тысяч квадратов коммерческой недвижимости на специальных условиях реализовано через городские аукционы. Самым высоким спросом пользовался объект, расположенный в Западном административном округе. Лот представляет собой подвальное помещение площадью 175 квадратных метров. За аренду лота боролись 38 инвесторов, итоговая стоимость сделки составила 9,7 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Не менее серьезная конкурентная борьба развернулась на аукционах по продаже коммерческих объектов посредством публичного предложения. Здесь 72 участника претендовали на 14 лотов.

«Большим вниманием со стороны предпринимателей пользовался объект площадью 81 квадратный метр, находящийся в Юго-Западном административном округе. Окончательная стоимость лота составила 5 миллионов рублей», – добавляется в пресс-релизе.

Высокий уровень конкуренции был отмечен и на торгах по аренде коммерческой недвижимости из имущественной городской казны и хозяйственного управления государственных унитарных предприятий.

«По итогам мероприятий 31 инвестор поборолся за 11 лотов», – заключается в сообщении.