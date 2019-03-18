РИАМО - 18 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий городского округа Балашиха, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (18 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 29 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Пуршево городского округа Балашиха», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от северной границы деревни Дятловка на восток до границы городского округа Балашиха, далее на юг вдоль границы городского округа Балашиха до западной границы деревни Фенино и далее до северной границы деревни Дятловка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.