РИАМО – 18 мар. Управляющие компании ООО «ЖЭК» из Талдома и ООО «Квартал-2005» из Балашихи исполнили предписания Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель региональной Госжилинспекции Вадим Соков уточнил, что предписания были исполнены в полном объеме в жилых многоквартирных домах №17 по улице Калинина в поселке Северный в Талдоме и №43 по улице Новая в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

«В ходе внеплановых проверок государственные жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов нарушений штукатурно-окрасочного слоя, а именно, ржавчины, шелушения, деструктивной коррозии на наружном газопроводе многоквартирного дома из Балашихи, а также наличие контакта слаботочных сетей с общедомовым газовым трубопроводом в районе подъезда №1 дома из Талдома», – отметил Соков.

Организациям, под управлением которых находятся вышеуказанные дома, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

«В отношении ООО «Квартал-2005» и главного инженера ООО «ЖЭК» возбуждены административные производства. В первом случае дело о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в данный момент находится на рассмотрении в мировом суде, во втором же мерой административного наказания ответственного должностного лица стал штраф на сумму 5 тысяч рублей», – уточняется в материале.

Соков напомнил, что все управляющие организации должны как можно внимательнее относиться к техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, если они не хотят повторения трагедий, произошедших в Магнитогорске и городе Шахты.

«Основная обязанность управляющих компаний – следить за тем, чтобы собственники помещений управляемых ими домов жили в комфортных и безопасных условиях, и подвергать их риску возникновения аварийных ситуаций недопустимо», – резюмировал Соков.

ООО «ЖЭК» из Талдома и ООО «Квартал-2005» из Балашихи привели внутридомовое газовое оборудование в нормативное состояние в установленные Госжилинспекцией Московской области сроки, что и было зафиксировано жилищными инспекторами в ходе контрольной проверки исполнения предписания.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы исключить возникновение чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией бытового газа. В частности, проводятся регулярные комиссионные проверки состояния ВДГО и ВКГО.