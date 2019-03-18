РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. На родительском собрании в детском саду №12 Подольска показали сценку по правилам дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии начала весенних каникул во всех образовательных учреждениях городского округа проходят родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции Подольска.

«Так, в детском саду комбинированного вида №12 «Жемчужина» собрание началось с показа увлекательной сценки по правилам дорожного движения, подготовленной ребятами, состоящими в дружине ЮИД «Светофорчик». Воспитанники показали взрослым, как правильно переходить дорогу, управлять самокатом и велосипедом, как немаловажно быть вежливым и внимательным водителем, пристегиваться ремнем безопасности в транспорте», – говорится в сообщении.

В конце выступления детям подарили световозвращающие брелоки и браслеты.

Также родителям рассказали о статистике детского дорожно-транспортного травматизма, дали рекомендации по безопасной перевозке детей в личном транспорте, а также рассказали о правилах использования велотехники и перехода проезжей части.