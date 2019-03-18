РИАМО – 18 мар. Школьный конкурс «Рисуют мальчишки войну», посвященный 74-летию победы в Великой Отечественной войне, стартовал в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова, сообщил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов в понедельник.

«Претендовать на победу в творческом состязании может любой учащийся городской школы. Условия простые: формат работы – А3 и – неограниченное пространство для творчества. Кто-то нарисует своего дедушку или прадедушку, ушедшего воевать на фронт, кто-то изобразит картину нелегкого тылового труда своих родных, а возможно, будут рисунки, посвященные членам семьи, профессиональным военным», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, отбор работ будет производиться в двух номинациях: «Живописное произведение» (гуашь, акрил, акварель) и «Графическое произведение» (карандаши, пастель, тушь, маркеры, капиллярная или шариковая ручка) в трех возрастных категориях: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет.

Комиссия, в состав которой вошли сотрудники и эксперты музея, преподаватели детского Дома творчества, профессиональные художники, учителя истории школ города, члены и сторонники партии «Единая Россия», в конце марта произведет отбор рисунков. Работы-победители будут размещены в зале музея, посетить выставку можно будет совершенно бесплатно.

Выставка является совместным проектом местного отделения партии «Единая Россия» и управления образования администрации Реутова.

«Реутовское отделение партии «Единая Россия» уделяет большое внимание изучению истории нашего города и России. Ведь только изучая прошлое и руководствуясь опытом предыдущих поколений, мы сможем построить свое будущее, многому научиться», – отметила инициатор проведения выставки, директор реутовского музейно-выставочного центра, секретарь первичного отделения №6 местного отделения партии «Единая Россия» Антонина Кошкина.

По ее словам, определить цели развития общества, экономики и мира в целом, проще, если учитывать при этом все былые события, которые и называются историей.