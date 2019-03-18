РИАМО - 18 мар. На ярмарке «Ценопад» в Красногорске наибольшей популярностью пользовались постные продукты, овощи и фрукты, которых продали около 600 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка региона.

В эти выходные социальная ярмарка проходила в Красногорске на улице Ленина. На «Ценопаде» представили 18 продуктов по социальным ценам. «Ценопадными» стали в том числе: фасоль со специями, варенье из слив, мед, мармелад из агар-агара, шиповник, чернослив.

«Самые высокие продажи были зафиксированы в части овощных консервов – более 1,5 тысяч штук, мед – 80 килограммов, сухофрукты – более 100 килограммов, овощи и фрукты – 600 килограммов», – сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Посетителями ярмарки стали порядка 8 тысяч жителей Московской области и Москвы.