РИАМО - 18 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех с пятилетием присоединения Крыма к России и отметил, что жители полуострова чувствую себя под защитой страны.

«Большое видится на расстоянии. Сегодня исполнилось 5 лет, как Крым и Севастополь вернулись в Россию. Я поздравляю всех нас с этой годовщиной! Только сейчас, когда улеглись эмоции, мы по-настоящему понимаем, насколько важное историческое решение принял президент, поддержав желание 96% жителей Крыма вновь стать частью России», - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил губернатор, скептики говорили, что Россия не «потянет» Крым, что не хватит ни экономических, ни политических, ни дипломатических ресурсов.

«Но Крым наш. И сегодня мы видим мост, инвестиции в соцсферу, рост турпотока, новое качество жизни людей. А наши граждане, жители Крыма, чувствуют себя под защитой России. Додумывать историю — дело неблагодарное. И все же легко догадаться, чьи корабли стояли бы сегодня в севастопольской бухте, если бы 5 лет назад все сложилось иначе», - подчеркнул он.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.