РИАМО - 18 мар. В столице доля закупок у субъектов малого предпринимательства в минувшем году составила свыше 40%, говорится в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления Москвы.

В прокуратуре столицы состоялось заседание общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре города, межведомственной рабочей группы и рабочей группы по защите прав предпринимателей, участие в котором принял начальник управления контроля в сфере закупок Главконтроля Степан Цуканов.

«Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы является крупнейшей региональной системой, позволяющей осуществлять централизованное управление процессом закупок. Функционал системы позволяет автоматически рассчитать объем закупок, запланированный и проведенный заказчиком среди субъектов малого предпринимательства. Так, в 2018 году доля закупок города по 44 Федеральному закону среди СМП составила более 40%», – сказал Цуканов.

В своем выступлении он также рассказал о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства, о создании и функционировании московского цифрового пространства в системе государственных закупок.