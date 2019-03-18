РИАМО – 18 мар. Госжилинспекция выявила почти 2 тысячи нарушений жилищного законодательства в Подмосковье на минувшей неделе, наибольшее количество выявлено в Пушкинском районе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 11 по 15 марта в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1949 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 378 предписаний об их устранении и составлено 246 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 337 штрафов на общую сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Пушкинском районе.

«Здесь за неисполнение предписаний Госжилинспекции заведены 7 административных дел в отношении ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ», ООО «Виттория» и ООО «Дружба», – перечислил Соков.

Кроме того, он добавил, что в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов, а также снятие наледи и сосулек в 2347 многоквартирных домах.

«Нарушение теплового контура было обнаружено в 197 домах. Наибольшее их количество находится в Ленинском районе (54) и в городском округе Домодедово (52)», – отмечается в сообщении.

Сосульки и наледь на кровлях и подъездных козырьках зафиксированы в 124 домах. Больше всего их в городском округе Щелково (110).

«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 10 домах, два из которых расположены в городском округе Ивантеевка», – уточняется в материале.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.