РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Ледовый дворец «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина стал одним из финалистов престижной премии спортивного бизнеса Sport Business Awards в номинации «Ледовая арена 2018 года», вручение премии состоится 28 марта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Профессиональная премия Sport Business Awards проводится в области спортивного бизнеса и управления и достается лучшим проектам, объектам и менеджерам по итогам года.

«В 2018 году Ледовый дворец «Арена «Балашиха», участник финальной серии Кубка Гагарина сезона 2009-2010 годов, вернулся в большой хоккей, став домашней площадкой омского хоккейного клуба «Авангард», который вынужденно переехал из-за проблем на «Арене Омск», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, в номинации «Спонсорская активация года» вышел в финал и хоккейный клуб «Авангард» с рекламной кампанией #бороданадежды.

Вручение премии состоится 28 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Главный приз – золотой глобус авторской работы.

Ледовый дворец «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина был построен в 2007 году. Главная площадка дворца вмещает 6 тысяч зрителей. На арене работает детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» и группа фигурного катания.