РИАМО – 18 мар. Более 15 тысяч школьников из Московской области приняли участие в олимпиаде по основам православной культуры, свыше 200 ребят пробились в финал, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».

В православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве 17 марта подвели итоги XI Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».

«Победителями и призерами стали около 1 тысячи школьников из 60 российских регионов. Всего в олимпиаде участвовали более 300 тысяч учащихся 4-11 классов из 11046 школ 82 субъектов РФ, Белоруссии, Литвы, а также посольских школ Бангладеша, Египта, Италии, Индии, Кувейта, США и Союза Мьянмы. Московскую область в трех турах олимпиады представляли более 15 тысяч школьников», – отмечается в сообщении.

Из них только 207 ребят пробились и выступили в заключительном туре.

«Среди 4-7 классов наибольшее количество баллов набрали – шестиклассница София Сивожелезова из СОШ № 12 (городской округ Щелково) и ученик 7 класса Амвросий Веселов из Верейской СОШ № 1 (Наро-Фоминский городской округ). Среди 8-11 классов наибольшее количество баллов набрали – десятиклассница Анастасия Васяткина из Православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского (город Сергиев Посад) и ученик 9 класса Кирилл Хорев из Крупинской СОШ (городской округ Павловский Посад)», – отмечается в сообщении.

Олимпиада проводилась в три тура. Общими темами стали ««Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси» и «Славянский мир в эпоху святых Кирилла и Мефодия». Задания были ориентированы на школьные курсы основ православной культуры, истории, литературы и русского языка.

Победителей и призеров заключительного регионального тура определяли по количеству набранных баллов.

«В итоге 976 школьников получили дипломы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Дипломы дадут им право льготного поступления в российские вузы по профильному предмету или направлению высшего образования («история» или «теология»)», – заключается в сообщении.