РИАМО - 18 мар. Медиаменеджера и создателя НТВ Игоря Малашенко похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент РИАМО.

К могиле Малашенко ведет зеленая ковровая дорожка, усыпанная хвоей. На самой могиле лежит много цветов, рядом стоят венки от родных и близких.

Всем цветам и венкам не хватило места внутри участка. Некоторые разложены за оградкой.

Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании, ему было 64 года.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI.