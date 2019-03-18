РИАМО - 18 мар. В 2023 году Боткинская больница в столице станет одной из самых современных клиник в Европе, к этом у времени завершится программа комплексного развития учреждения, проведут ремонт в корпусах, построят новое приемное отделение, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

«Москва реализует масштабную программу развития учреждений здравоохранения и строительства новых больниц и поликлиник. Один из самых важных проектов – программа комплексного развития крупнейшей столичной больницы ГКБ имени Боткина. В больнице уже открыт уникальный симуляционный учебный центр, построена вертолетная площадка, создан сосудистый центр», - отметил Собянин.

Он уточнил, что сейчас идет ремонт основных лечебных корпусов. В ближайшие годы строители приступят к возведению нового приемного отделения для оказания экстренной помощи.

«В результате Боткинская больница станет самой современной и оснащенной клиникой не только в Москве, но и в Европе», – подчеркнул мэр.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные почетным гражданином, меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – такие, как Институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования известных меценатов.

Сегодня Боткинская больница является крупнейшим стационаром в Москве и России: здесь развернуто около 1,8 тысячи стационарных коек, включая 114 реанимационных коек, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. Это – 5% от общего количества коек в городской системе здравоохранения. В больнице оказывают все виды лечения.

«Ежегодно лечение в Боткинской больнице проходят более 100 тысяч человек. Консультативно-диагностический центр больницы посещают порядка 800 тысяч человек или каждый 25-й пациент в Москве», - уточняется в материале.

В настоящее время идут ремонтные работы еще в гематологическиом корпусе, Межокружном нефрологическом центре, Московском городском офтальмологическом