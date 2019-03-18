РИАМО – 18 мар. Почти 200 нарушений в рамках проведения зимней уборки устранили в Подмосковье за неделю по предписаниям Госадмтехнадзора, в первую очередь надзору подвергаются пешеходные зоны, общественные пространства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Для контроля за ходом прохождения зимней уборки в Подмосковье Госадмтехнадзором проводятся различные спецоперации. В настоящий момент – упор надзора инспекторов направлен на предотвращение и устранение обледенений, вызванных переходными температурами», – отмечается в сообщении.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Сергея Бизяева, всего за неделю по предписаниям инспекторов ведомства устранено 194 различных нарушения зимней уборки.

«В том числе налажена очистка от снега и наледи 55 пешеходных маршрутов, 64 дворов и 75 кровель нежилых зданий», – перечислил он.

Бизяев подчеркнул, что все проблемные моменты берутся на контроль ведомством и анализируются. В первую очередь надзору подвергаются пешеходные зоны, общественные пространства, подходы и территории около социальных объектов.