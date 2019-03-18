РИАМО - 18 мар. Управляющие организации АО «УК «Наукоград» из Жуковского и МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ» из Щелкова исполнили предписания Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании подвальных помещений жилых многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Руководитель ведомства Вадим Соков уточнил, что данные нарушения были зафиксированы в ходе внеплановой выездной проверки состояния домов №5 по улице Туполева в Жуковском и №20А по улице Беляева в Щелкове, проведенной по обращениям собственников помещений.

«Жители домов указывали на необходимость решения вопроса по устранению «непереносимого запаха канализации и сырости в подъездах». Проверка показала, что в подвалах вышеуказанных домов имелись лужи и прочие следы подтоплений сточными водами. Кроме того, в Жуковском было выявлено частичное разрушение теплоизоляции труб инженерных коммуникаций», – говорится в сообщении.

В отношении ответственных должностных лиц АО «УК «Наукоград» и МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ» были возбуждены административные дела. За нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности многоквартирных домов каждому из них было назначено наказание в виде штрафа на сумму 5 тысяч рублей.

По итогам контрольных проверок исполнения предписаний государственные жилищные инспекторы зафиксировали факт проведения управляющими компаниями работ по осушению подвальных помещений, устранению причин их подтопления и восстановлению теплоизоляции на инженерных коммуникациях дома №5 по улице Туполева в полном объеме в установленные сроки.