РИАМО - 18 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области проведет 21 марта акцию «День открытых дверей для предпринимателей», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как сказал заместитель председателя правительства области Вадим Хромов, цель акции – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством.

«В рамках акции будут проведены индивидуальные консультации для хозяйствующих субъектов специалистами управления по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей», – отметил Хромов.

Для участия в мероприятии для предпринимателей предварительная запись не требуется. Информационная поддержка и проведение различных видов обучения – одна из значимых составляющих тех программ поддержки предпринимателей, которые реализуются на территории Московской области. Экономическая и юридическая грамотность необходимы любому предпринимателю для успешного ведения бизнеса.

Акция «День открытых дверей для предпринимателей» пройдет в управлении Роспотребнадзора по Московской области по адресу: город Мытищи, улица Семашко, дом 2, а также в территориальных отделах управления 21 марта с 12:00 до 16:00.