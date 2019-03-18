РИАМО - 18 мар. На базе колледжа «Энергия» в подмосковном Реутове стартовала программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста, которая проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня на базе подмосковного колледжа «Энергия» стартовала программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста. В ней принимают участие работники сферы машиностроения, которые пройдут переподготовку по профессии «оператор станков с программным управлением», а также повысят свою квалификацию в сфере применения лазерных технологий», – сказала Забралова.

По ее словам, обучение граждан предпенсионного возраста – новое направление, которое будет реализовываться в регионе с этого года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Наши колледжи становятся не только площадкой для эффективной подготовки студентов, но и базой для переподготовки граждан, в том числе лиц предпенсинного возраста. Выбор образовательной организации, на базе которой стартовал пилотный проект, не случаен. Подмосковный колледж «Энергия» – одна из лучших профессиональных образовательных организаций Московской области», – отметила Забралова.

Он уточнила, что в 2019 году колледж победил в федеральном конкурсном отборе по созданию в регионах центров опережающей профессиональной подготовки.

Она добавила, что программа разработана с учетом международных стандартов движения WorldSkills, а обучение слушателей на современном оборудовании будут осуществлять самые квалифицированные преподаватели колледжа – эксперты WorldSkills.