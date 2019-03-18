РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи к осени текущего года планируют построить новое пожарное депо на шесть спасательных автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2019 году в Балашихе мы планируем открыть новое пожарное депо. Для его строительства в микрорайоне Саввино выделено около гектара земли. Летом должны закончить фундамент и подвести инженерные коммуникации. Само здание планируется ввести в эксплуатацию осенью», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что здание пожарного депо будет двухэтажным. Оно рассчитано на шесть спасательных автомобилей.

На строительство пожарного депо в микрорайоне Саввино в Балашихе из областного бюджета направлено 18 миллионов рублей.