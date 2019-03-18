РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили одного пьяного водителя на дорогах городского округа за прошедшие выходные дни, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Подольску за прошедшие выходные (16 и 17 марта – ред.) в ходе рейда «Нетрезвый водитель» был выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения. Еще один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года на территории Подольска за управление транспортным средством в состоянии опьянения было привлечено 78 водителей, из них 8 находились в состоянии наркотического опьянения. За повторные аналогичные нарушения в отношении 9 водителей были возбуждены уголовные дела.