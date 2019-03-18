РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Более 300 жителей подмосковной Балашихи приняли участие во флешмобе в понедельник в честь присоединения Крыма к России, станцевав «Севастопольский вальс» на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Одновременно акции прошли во многих муниципалитетах Московской области и других регионах России.

«Более 300 человек сегодня (18 марта – ред.) закружились в «Севастопольском вальсе» на площади перед Ледовым дворцом. Этот флешмоб («Севастопольский вальс» – ред.) проводится сегодня (18 марта – ред.) по всей Московской области. Очень много городов принимают в нем участие, в том числе и наша Балашиха. Нас поддержали многие творческие коллективы, школьники, студенты и жители всех возрастов, родители с маленькими детьми», – сказала член общественной палаты Балашихи Екатерина Омельченко.

Она добавила, что в этот день объединились разные поколения в силе танца. Пришедшие станцевали классический парный вальс, а также вальс-знакомство.

«Мне кажется, что это замечательная идея. И сегодня даже выглянуло солнышко. Очень здорово, что эту прекрасную песню о любви, о преданности и долге нам удалось воплотить вот в такой танцевальный флешмоб», – отметила Омельченко.

Песня «Севастопольский вальс» была написана в 1955 году, она посвящена 100-летней годовщине первой обороне Севастополя, а также приурочена к 10-летию победы в Великой Отечественной войне.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96 % жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.