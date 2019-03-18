РИАМО – 18 мар. В Зеленограде между подростками произошел конфликт, в результате которого трое несовершеннолетних получили травмы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Вечером 17 марта из медицинского учреждения в полицию поступили телефонограммы о том, что с телесными повреждениями обратились одна девочка 2002 года рождения, еще одна девочка 2006 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Они рассказали, что на территории Зеленограда у них произошел конфликт с неизвестными сверстниками, в ходе которого последние нанесли им телесные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят по данному происшествию проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.