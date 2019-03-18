РИАМО – 18 мар. С 1 апреля в России увеличат размер социальных пенсий, такая мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек, сообщает в понедельник kp.ru.

Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством России. Постановление доступно на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в законную силу с 1 апреля.

«В соответствии с принятым постановлением, с начала апреля текущего года социальные пенсии вырастут на 2%, и выплаты увеличатся до 9266 рублей. В министерстве труда РФ сообщают, что это повысит уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек», – говорится в материале.

В настоящее время Пенсионный фонд России обязан проинформировать территориальные органы о размере коэффициента.

«Так, в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», индексация социальных пенсий должна проводиться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», – уточняется в сообщении.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рублей, за 2017 год – 8315 рублей, индекс роста за 2017 год – 1,029.

«В прошлом году правительство утверждает коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,029», – подчеркивается в статье.