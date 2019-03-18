РИАМО – 18 мар. С 1 апреля в России увеличат размер социальных пенсий, такая мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек, сообщает в понедельник kp.ru.
Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством России. Постановление доступно на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в законную силу с 1 апреля.
В настоящее время Пенсионный фонд России обязан проинформировать территориальные органы о размере коэффициента.
«Так, в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», индексация социальных пенсий должна проводиться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», – уточняется в сообщении.
Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рублей, за 2017 год – 8315 рублей, индекс роста за 2017 год – 1,029.
«В прошлом году правительство утверждает коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,029», – подчеркивается в статье.
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