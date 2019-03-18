РИАМО – 18 мар. Сотрудники управления «К» ФСБ и ее региональных подразделений с привлечением сотрудников ФНС начали проводить обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра» в столице, сообщает в понедельник «Интерфакс».

Мероприятия проводятся как в московских офисах компании, так и на складах, а также в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине, связанных с компанией.

«У правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях», – сказал собеседник агентства.

«Красная икра» является одной из крупных сетей на московском рынке, не принимающей пластиковые карты. Сеть раздроблена на несколько юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения. Сейчас государство повышает прозрачность оборота продукции, попадающей под льготный режим налогообложения – единый сельхозналог.