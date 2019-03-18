РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. В подмосковной Балашихе на улице Заречная произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля сбил 12-летнего подростка, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Шестнадцатого марта в 12:55 по адресу: Балашиха, улица Заречная, дом №31 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины Hyundai Tucson совершил наезд на 12-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта вне зоны пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дороге, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Проезжая мимо образовательных учреждений, автобусных остановок – быть особенно внимательными на дороге, не спешить и помнить, что от этого зависит жизнь всех участников дорожного движения.

Пешеходам ГИБДД рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей. При переходе проезжей части убедиться в своей безопасности, выбирать для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы и переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, нужно убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.