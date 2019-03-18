РИАМО - 18 мар. В ритуальном зале Троекуровского кладбища в столице завершилась церемония прощания с основателем телеканала НТВ, медиаменеджером Игорем Малашенко, передает корреспондент РИАМО.

Ведущий церемонии попросил всех собравшихся по одному подходить к гробу, чтобы возложить цветы и сказать последние слова ушедшему.

После этого к залу подъехала похоронная машина, куда поместили гроб с телом Малашенко и сложили все цветы с венками.

Малашенко похоронят на Троекуровском кладбище.

Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании, ему было 64 года.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI.