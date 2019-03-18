РИАМО - 18 мар. Основатель телеканала НТВ Игорь Малашенко долгое время боролся с депрессией, которая усилилась в начале года с началом бракоразводного процесса с его первой женой, сообщила на церемонии прощания с медиаменеджером его вдова, журналистка и писатель Божена Рынска.

В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве проходит церемония прощания с Малашенко.

«Да, Игорь периодически болел, у него была депрессия. Но были огромные периоды ремиссии, когда депрессия отступала. Мы очень удачно с ней боролись. Но случилось ухудшение в конце декабря, и совсем стало плохо в январе - феврале. Игоря убил бракоразводный процесс в Нью-Йорке. Так звучит правда», - сказала Рынска.

Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании, ему было 64 года.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI.

Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Первой женой Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала Рынска.